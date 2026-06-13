日中は広い範囲で天気が急変し、関東では氷の粒が降るなど各地で大荒れとなりました。横浜赤レンガ倉庫では突然の横殴りの雨でイベントが中止に。アナウンス「傘が意味をなしていない状態になっております。大変危険です」大雨は東京でも…。府中市では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降りました。さらに埼玉県では…。記者（入間市、午後0時半すぎ）「突然大雨が降ってきました。大粒の“ひょう”も降り注いでいます」別の場所で