１１日、長沙市獅子嶺村の長沙智博ブルーベリー産業園で、ブルーベリーを選別する作業員。（長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙6月12日】中国湖南省長沙市望城区の獅子嶺村で、ブルーベリーが収穫の最盛期を迎え、作業員が摘み取りを急いでいる。同村では2012年から、砂質の土壌と温暖で湿潤な気候を生かしてブルーベリー栽培を進め、栽培面積は約100ヘクタールに広がった。2025年には計225人に地元雇用を生み出し、農村