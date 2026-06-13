９日、正安ギター文化産業パークにある遵義神曲楽器製造でギター製作に取り組む従業員。同社は正安県で最初に設立されたギターメーカーとされる。（遵義＝新華社記者／徐宏岩）【新華社遵義6月12日】中国貴州省遵義市正安県で、ギター生産が一大産業となっている。県内には関連企業144社が集まり、87の独自ブランドを育成。製品は海外各地にも輸出されている。同県は近年、ギター産業の育成に力を入れてきた。ギター文化産業パ