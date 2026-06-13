◇第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選第3代表決定戦東海理化5―4ジェイプロジェクト（2026年6月12日岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）東海理化が9回逆転サヨナラ勝ちで、2年ぶり8度目の都市対抗出場を決めた。土壇場に劇的なドラマが待っていた。1点を追う9回。先頭で代打として起用されたベテランの斎藤導久が8球粘って四球で出塁した。続く3番・川上承太郎が左中間フェンスを直撃する同点の適時二塁打。「今季は