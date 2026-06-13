文部科学省はAI（人工知能）の発展などで産業構造が変化することを踏まえ、技術者の育成を担う「高等専門学校」いわゆる高専について、新設を促す方針を示しました。公立や私立の高専の新設を促し、工学系が中心だった高専を農業やコンテンツなどの領域にも広げることを検討するとしています。6月中に有識者会議を設置し、年内をめどにとりまとめたい考えです。