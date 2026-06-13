いつものソース焼きそばにちょっと飽きたら、ポン酢しょうゆ味はいかが？カリッと香ばしく焼いた豚肉に、さっぱりしたポン酢がベストマッチ！豆苗の風味がアクセントになって、彩りもキレイです。家にある調味料で簡単にアレンジできるので、平日のランチや忙しい日の「もう一品」にもぴったりですよ！『カリカリ豚と豆苗の焼きそば』のレシピ材料（2人分）中華蒸し麺（焼きそば用）……2玉（約300g）豚バラ肉（焼き肉用）……