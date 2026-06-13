NY株式12日（NY時間11:05）（日本時間00:05） ダウ平均51357.63（+508.88+1.00%） ナスダック25918.04（+108.38+0.42%） CME日経平均先物67155（大証終比：+1035+1.55%） 欧州株式12日GMT15:05 英FT100 10436.30（+132.42+1.29%） 独DAX 24602.42（+392.71+1.62%） 仏CAC40 8314.67（+113.87+1.39%） 米国債利回り 2年債 4.077（+0.015） 10年債 4.481（+0.020） 30年債