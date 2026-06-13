１１日、ミュージカル「天地運河情・千里丹青」の一場面。（天津＝新華社記者／李然）【新華社天津6月12日】中国天津市の天津大礼堂で11日夜、ミュージカル「天地運河情・千里丹青」が上演された。北京と杭州を結ぶ京杭大運河の水運の歴史や、天津の伝統木版画「楊柳青年画」などを題材に、歌や踊り、芝居を通じて天津の風土や文化を表現した。１１日、ミュージカル「天地運河情・千里丹青」の一場面。（天津＝新華社記者／李然