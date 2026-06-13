中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月12日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は12日の記者会見で、ミャンマーのミンアウンフライン大統領が15〜19日に国賓として中国を訪問することについて、訪問中の予定や中国側の期待を説明した。林氏は次のように述べた。訪問中、習近平（しゅう・きんぺい）国家主席がミンアウンフライン大統領と会談するほか、李強（り・きょう）国務院総理、趙楽際（ちょう・ら