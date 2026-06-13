１３日午前０時５分頃、西武新宿線の東伏見駅―西武柳沢駅間の踏切で人身事故が発生した。この影響で、同線は西武新宿―田無駅間で、後に上石神井―本川越駅間で一時運転を見合わせたが、午前１時１０分頃、運転を再開した。最大６５分の遅れが発生した。