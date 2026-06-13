高速道路を走る車のドライブレコーダーが衝突の瞬間をとらえていました。「クマが…クマひいちゃった、今」岩手県北上市内の東北自動車道・下り線を走行中の車が、中央分離帯から飛び出してきたクマと衝突しました。ぶつかったクマは体長50センチから60センチほど。衝突した車は…バンパーが割れ、クマの毛も残っていました。この事故の2日前には秋田自動車道のサービスエリアでもクマが目撃されており、高速道路を走行する際には