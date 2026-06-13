今年3月に行われた栃木県那須町長選挙をめぐり、県の選挙管理委員会が改めて票の点検を行った結果、新人の小山田典之氏の得票数が現職の平山幸宏氏の得票数を2票上回りました。選挙管理委員会は平山氏の当選を無効とする裁決をしました。今年3月に行われた栃木県の那須町長選挙では、現職の平山幸宏氏が新人の小山田典之氏を1票差で破り当選していました。栃木県の選挙管理委員会は、小山田氏側の異議申し立てを受けて点検を行い、