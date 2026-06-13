生命保険協会は「生保レディー」と呼ばれてきた保険を販売する営業社員の呼び方を「生保ナビゲーターソナエルジュ」にすると発表しました。「ソナエルジュ」はリスクに「備える」と案内役の「コンシェルジュ」をあわせた造語で、9000を超える応募から選ばれました。性別にとらわれない呼び方に変えることで多様な人材を確保する狙いです。