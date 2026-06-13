中学硬式野球の「PONY（ポニー）U12」日本代表監督がアジア制覇を果たしたことが12日、分かった。8日から中国（天津）で開催されていた米国の野球団体「PerfectGame（パーフェクトゲーム）」の国際大会「アジアチャンピオンシップ」に参戦。予選リーグ4連勝で1位通過し、決勝トーナメントに進出した。この日の決勝戦では同じ日本から参加していた杉並中野ギャラクシーをスコア8―0で下し、優勝を果たした。日本代表を率い