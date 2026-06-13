高市総理大臣はG7サミットに出席するため、13日に日本を出発します。木原官房長官：高市総理はG7エビアンサミットに出席する予定。日本の立場と取り組みを国際社会に積極的に発信する考え。高市総理は13日午後、日本を出発し、14日にイギリスでスターマー首相、15日にイタリアでメローニ首相と首脳会談を行った後、15日からフランス・エビアンで開催されるG7サミットに出席します。サミットで高市総理は、中東情勢を受けたエネルギ