夏コーデのこなれ度UPを目指す大人女性が狙いたいのが、メンズラインのトップスです。柔らかな曲線を描くレディースのトップスとは異なるシルエットが、シャレ見えに貢献してくれそう。そこで今回は、おしゃれなアラフォーファッションを提案する@mhi_7746さんがイロチ買いしたという、【GU（ジーユー）】のメンズTシャツに注目。着回しアイデアとあわせて、魅力を詳しくお届けします。 マニッシュ