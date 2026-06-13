文藝天国が6月13日、インストゥルメンタル アルバム『シャッセ (i)』を配信リリースした。アーカイブ楽曲が新たな音の風景として生まれ変わる。『シャッセ (i)』は、メンバーで音楽作家のko shinonomeがピアニストのKosuke Yoshidaを迎え、文藝天国のアーカイブ作品にピアノとエレキギターを中心としたインストアレンジを施したアルバムだ。 ピアノ、カホン、パーカッションといったアコースティック楽器の中で、あえてテレキャス