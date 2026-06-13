衆院議長や自民党総裁などを歴任した河野洋平氏が８日、８９歳で死去した。突然の訃報（ふほう）に、神奈川県内からは惜しむ声が相次いだ。河野氏が衆院選に初挑戦した頃から応援してきたという小田原市の小沢良明・元市長（８２）は１１日朝、市内にある河野氏の自宅を弔問した。秘書から最近届けられた河野氏の著書を読み、感想を連絡しようとしていた矢先だったという。「政治家というより、すがすがしい信念の男と言った