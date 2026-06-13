夏休みシーズンに燃油サーチャージが過去最高の金額となります。全日空と日本航空は燃料価格の急激な変動に対応するため、国際線の運賃に追加される燃油サーチャージについて、7・8月発券分の価格改定を発表しました。日本発の北米・ヨーロッパ便は、全日空と日航ともに現在の5万6000円から6万5000円に引き上げられます。また、韓国便は全日空が6700円から7400円に日航では6500円から7400円に引き上げられるなどいずれも過去最高を