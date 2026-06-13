【ニューデリー＝青木佐知子】若者の失業問題を抱えるインドで、ネット上の架空の新党・ゴキブリ人民党が支持を広げている。ＳＮＳのフォロワー数は２２００万人を超え、各地で集会も開かれ始めた。最高裁長官が５月、法廷で失業中の若者を「ゴキブリ」に例えてやゆしたことがきっかけだ。憤った社会活動家アビジート・ディプケ氏が、ナレンドラ・モディ首相率いる与党・インド人民党をもじってホームページを開設し、若者に「