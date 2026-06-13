和平合意への期待を追い風に、日経平均株価は大幅上昇し、上げ幅は一時2800円を超えました。平均株価は取引開始直後から上昇基調を強め、一時、6万7000円台まで上昇しました。中東情勢悪化への懸念が和らぎ原油先物価格が値下がりするなか、11日のアメリカ市場ではダウ平均が大幅反発。東京市場もこの流れを受け、平均株価は終値でも1800円以上値上がりしました。相場をけん引したのはAIや半導体関連銘柄で、半導体大手のキオクシ