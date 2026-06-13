◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天２―１広島（１２日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天のワォーターズ内野手が「９番・二塁」でプロ初スタメンを飾り、プロ初安打を放った。待望の瞬間が訪れた。８回先頭。遠藤が投じた内角低めの直球を捉えて左翼への二塁打を放った。「一番はうれしい気持ちです」と笑った。３回の守備では飛球を見失い、安打に。「（先発の）岸さんに『すみません』と言ったら『大丈夫、大丈夫』