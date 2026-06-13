リアルサウンド映画部の編集スタッフが週替りでお届けする「週末映画館でこれ観よう！」。毎週末にオススメ映画・特集上映をご紹介。今週は、ダイナーが大好きな宮川が『ユマカウンティの行き止まり』をプッシュします。 参考：砂漠のダイナーにクセ者たち集結『ユマカウンティの行き止まり』本予告＆メインビジュアル 今週末公開の映画といえば、“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンを描いた『