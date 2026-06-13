北海道旭川市の旭山動物園職員、鈴木達也被告（３３）（死体損壊罪で起訴）が妻を殺害したとして再逮捕された事件で、旭川地検は１２日、鈴木被告を殺人罪で旭川地裁に追起訴した。起訴状によると、鈴木被告は３月３１日午後６時３０分頃〜同８時３５分頃、同市の自宅で妻の由衣さん（当時３３歳）を殺害したとしている。捜査関係者によると、鈴木被告は逮捕時から殺害を認めており、「妻の首をロープで絞めた」などと供述。