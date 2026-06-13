アメリカのトランプ大統領は11日、イランとの戦闘終結に向けた覚書の署名式が週末にも行われるとの見通しを示しました。一方、イラン側は「最終的な結論には至っていない」と否定しています。トランプ氏は11日、SNSで予告していた3日連続でのイランへの攻撃を「中止する」と明らかにしました。その上で、戦闘終結に向けた覚書の内容がイランの最高指導者に承認されたとの認識を示し、覚書の署名式が週末にもヨーロッパで行われ、バ