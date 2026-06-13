明るい兆しが見えている。陸上の日本選手権初日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）女子やり投げで、２０２４年パリ五輪金メダルの北口榛花（ＪＡＬ）が５投目に今季自己ベストの６２メートル８６をマーク。２年ぶり５度目の優勝を果たし、アジア大会（９月開幕、愛知）の代表にも内定した。昨季は右ヒジを痛めた影響もあり、世界選手権は無念の予選敗退。現在は五輪で３度金メダルに輝いたヤン・ゼレズニー氏（チェコ）に