バレーボール男子日本代表が、世界ランキング１位のポーランドに金星だ。ネーションズリーグ第１週第２戦のポーランド戦（１２日、中国・臨沂）では、フルセットの末に３―２で勝利。序盤から一進一退の攻防が続き、２―２で第５セットを突入する。第５セットはジュースとなるも、１７―１５で制した。この日はエース兼主将の石川祐希（ジラート）がベンチ外。それでも、ゲーム主将を務めた高橋藍（ルブリン）がサーブ、アタ