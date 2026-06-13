1994（平成6）年6月13日、米国を公式訪問中の天皇、皇后両陛下（現上皇ご夫妻）が、ワシントンのホワイトハウス南庭で行われた歓迎式典に臨まれた。クリントン大統領（右）のスピーチに「太平洋が真に『平和の海』となることを希望します」と応じられた天皇陛下は、歓迎の人たちににこやかな笑顔でこたえられた。