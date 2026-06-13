高市総理はきょう（13日）、ヨーロッパ歴訪のため、イギリスに向け出発します。イギリスやイタリアとの首脳会談のほか、初めてG7サミットにも出席します。初のヨーロッパ歴訪を前に、きのうは自民党からの提言を受けるなどした高市総理ですが、提言書を受け取る際には、手元と足元が震え、体勢を崩す場面も見られました。政府高官は「人工関節の調子が良くなかった。食事も食べられているし、病気ではない」と話していて、その後の