日本でも広く知られる世界的なアーティスト、デイヴィッド・ホックニーさんが死去しました。88歳でした。ホックニーさんは1937年、イギリスで生まれ、ロンドンの王立美術大学で学んだあと、1960年代のポップアート運動を代表する作家の一人として注目を集めました。鮮やかな色彩と明快な構図を特徴とし、ロサンゼルスのプールや強い日差し、水面の光を描いた作品で知られています。2018年には代表作の一つが9030万ドル、当時の日本