BTSが、6月13日にデビュー13周年を迎えた。例年、デビュー日に向けてオンライン・オフラインのファンイベント『BTS FESTA』を展開してきたBTS。『2026 BTS FESTA』のテーマは『13（B）TS』。これまでの12年の旅路に、新たな「1」を加えて、BTSとARMY（BTSのファン）がともに次の章へと進む出発点を意味しているという。 （関連：【動画】BTSが「Come Over」で伝えるメッセージ） そのテーマに