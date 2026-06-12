HSBC選手権 大会期間：2026年6月8日～2026年6月14日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[ハリオット ダート] 1 - 2 [カミラ ラヒモワ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第5日がイギリス ロンドンで行われ、女子シングルス2回戦で、ハリオット ダートとカミラ ラヒモワが対戦した。 第1セットはハリオット ダートが7-5で先取。第2セットはカミラ ラヒモワが6-1で奪い