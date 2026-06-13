13日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比1130円高の6万7250円と急騰。日経平均株価の現物終値6万6020.04円に対しては1229.96円高。出来高は1万6472枚となっている。 TOPIX先物期近は3937.5ポイントと前日比55ポイント高、TOPIXの現物終値比は55.54ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 67250