中国・甘粛省蘭州市で開催されたマラソン大会でシェア電動自転車に乗って移動したランナーに処分が下された。中国メディアの新聞晨報が伝えた。問題のマラソン大会は5月24日に開催された。現場で撮影された映像には、オレンジ色のシャツを着た男性ランナーが黄色い電動自転車に乗ってコースを走る様子が映っていた。大会組織委員会は6月6日に「参加者に違反行為があった」との通知を発表し、当該男性の記録を取り消し、3年間の出場