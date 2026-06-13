6月12日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。“セクシービデオの帝王”で『全裸監督』（Netflix）のモデルとなった村西とおるが、最初の主演候補は山田孝之ではなくある大物ミュージシャンだったと明かした。【映像】全裸監督で主演候補だった超大物ミュージシャン『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、華やかな芸能界で活躍する芸能人のリアルな生態