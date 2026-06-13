モーター大手・ニデック（京都）の不正会計問題を巡り、証券取引等監視委員会が金融商品取引法に基づき、同社に資料提出を命じていたことが関係者への取材でわかった。課徴金などの行政処分を見据えた調査の一環。今後、調査を進めた上で、悪質な違反が見つかれば刑事告発も視野に検討する。同社を巡っては、第三者委員会による調査で売り上げや利益を水増しする多数の不正が判明。第三者委が４月、最終利益の水増し額が２０２