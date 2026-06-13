【LITTLE NIGHTMARES めじるしアクセサリー】 6月第1週 発売 価格：各400円 「LITTLE NIGHTMARES めじるしアクセサリー」より「シックス」 バンダイは、ガシャポン「LITTLE NIGHTMARES めじるしアクセサリー」を6月第1週に発売する。全5種類あり、価格は各400円。 サスペンスアドベンチャー「リトルナイトメア」シリーズに登場するキャラクタ&