6月13日 記事更新 各ゲーム販売プラットフォームで、さまざまなセールが実施されている6月半ば。セール終了日が迫りつつあるタイトルから、注目作を取り上げていきたい。 ニンテンドーeショップでは、「地球防衛軍3 for Nintendo Switch」や「真・三國無双8 Empires」、「不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録」、「メイドインアビス 闇を目指した連星」などがセ