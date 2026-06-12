■キオクシアのボラティリティが高い理由今週のキオクシアの株価は、動きが激しい。6月11日は米国市場の大幅安から売り気配で始まったものの、寄り後からは急騰開始し10,000円近く上昇、その後は5,000円ほど下落。翌12日は一時7,600円超高の後、前日比5,760円高で終えた。まさにジェットコースター相場を展開している。【こちらも】AI特需と国策支援で拡大するキオクシア──市場が問う収益成長力キオクシアがこれほど大きく動