2010年南アフリカワールドカップで世界的な話題を集めたパラグアイの人気モデル、ラリッサ・リケルメさんが、2026年ワールドカップで再び注目を集めている。『THE Sun』が報じた。現在41歳となったリケルメさんは、2010年大会でパラグアイ代表を応援する姿が世界中で拡散され、一躍有名人となった。当時は地元アスンシオンでスロバキア代表戦を観戦していたが、その姿が国際メディアにも取り上げられ、「ワールドカップの恋人」と