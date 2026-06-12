メキシコ代表はワールドカップ開幕戦で南アフリカ代表を2-0で下したものの、守備の要を欠くことになりそうだ。センターバックを務めるロコモティフ・モスクワ所属のDFセサル・モンテスが試合終盤に退場処分を受け、少なくとも次節のチェコ代表戦を欠場することが決定した。問題の場面は試合終盤に発生した。モンテスはゴールへ向かって抜け出した南アフリカ代表の選手をファウルで阻止。主審を務めたブラジル人レフェリーのウィル