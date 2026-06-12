アイドルグループ≠MEが12日、東京・NHKホールで「≠ME菅波美玲卒業コンサート〜みんなのことが大好きなの〜」を開催した。卒業コンサートは、菅波美玲（26）の過去のライブ映像を振り返りながら始まった。エモーショナルな雰囲気に包まれる中メンバーが登場。菅波は「最高の日にしよう！」と呼びかけ、自身がセンターを務めた楽曲「マシュマロフロート」で幕を開けた。菅波が参加したユニット楽曲「ウルトラレアキッス」や初の