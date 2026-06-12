ボートレースからつの「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ唐津」は１２日、予選最終日の４日目が行われた。松下一也（４３＝静岡）は予選ラストの８Ｒ、２コースからまくりを放つも、篠崎元志にまくり差しを許して２着。それでも得点率６・６７の１３位で予選突破を果たした。「２日目にペラをガラッと叩き変えてから、雰囲気はいい。元志からも?行き足から伸びは良さそうですね?と言われた。全体に良かったし、いい調整ができ