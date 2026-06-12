汗や皮脂によるメイク崩れが気になる夏。そんな季節に頼れるアイテムとして、アルマーニ ビューティから新作ファンデーション「パワー ファブリック クッション」が2026年6月26日（金）に登場します。高いカバー力と軽やかな付け心地を両立しながら、さらりとしたベルベットマット肌を長時間キープ。さらにスキンケア成分も配合されており、メイクをしながら美しい肌印象へ導いてくれる注目の