アメリカのトランプ大統領がイランとの戦闘終結に向けた覚書について、「数日で完了し、ヨーロッパで署名式が行われる」と述べたことに対し、イラン政府関係者はJNNの取材に応じ、「まだ合意案の検討を続けている段階であり、誤りだ」と明かしました。アメリカのトランプ大統領は11日、イランとの戦闘終結に向けた覚書について、「数日で完了し、ヨーロッパで署名式が行われる」「バンス副大統領が出席する」との見通しを示してい