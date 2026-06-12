◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天２―１広島（１２日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天が逆転勝ちし、２連勝を飾った。先発した岸は降雨による中断が３回の途中でありながらも、７回５安打１失点の好投。流れを呼び込んだ。今季初白星を狙うベテランの意地に打線が終盤に応えた。１点を追う７回に２死一、二塁の好機をつくると、村林が左中間を破る逆転の２点二塁打。一塁走者・浅村は激走し、ヘッドスライディング