連覇を目指すアルゼンチン代表は１１日、カンザスシティーで行われる１次リーグ第１戦アルジェリア戦（１６日）に向け、当地で調整した。２００人近い報道陣が大挙する中、ＦＷメッシ（３８）＝マイアミ＝はボール回しなどで軽快な動きを披露。７試合で７得点３アシストをマークし、大会ＭＶＰを獲得した前回大会に続く躍動へ、順調な仕上がりを見せた。アルゼンチンはベースキャンプ地カンザスシティーで“験担ぎ”を行ってい