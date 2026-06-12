◆バレーボール▽男子ネーションズリーグ（ＮＬ）予選ラウンド第１週（１２日、中国）日本３―２（２５―２１、２１―２５、２５―２１、２２―２５、１７―１５）ポーランド予選ラウンドが行われ、２大会ぶりのメダルを目指す世界ランク７位の日本が、昨年大会王者で同１位のポーランドを３―２のフルセットの死闘の末に破った。公式戦では、２００９年ワールドグラウンドチャンピオンズカップ（３〇２）以来、１７年ぶ