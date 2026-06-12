ラウール・ヒメネス PHOTO:Getty Images サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会が6月11日（日本時間12日）に開幕。 グループステージA組の2試合が行われ、開催国メキシコは開幕戦で南アフリカに2-0で快勝して白星スタートを切り、韓国はチェコに2-1の逆転勝利を挙げた。 大会はカナダ、メキシコ、アメリカの3か国16会場で行われ、決勝は7月19日（20日）にアメリカのニュージ