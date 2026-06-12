■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子予選ラウンド 日本 3ー2 ポーランド（日本時間12日、中国）【一覧】バレーボール『ネーションズリーグ』 女子は開幕無傷の4連勝、男子は12日に世界1位ポーランドと激突第3週は日本“大阪”開催世界TOP18チームが参戦しているバレーボールネーションズリーグで、24年以来2大会ぶりの表彰台を目指す男子日本代表（世界ランク7位）が、前回覇者・ポーランド（同1位）に3ー2で勝利。日本